Une femme de 33 ans a été arrêtée lundi en lien avec la découverte d’un nouveau-né abandonné dans un abribus à Longueuil. L'enfant est décédé.

Selon la porte-parole de la police de Longueuil, Jacqueline Pierre, cette dame a été prise en charge par les enquêteurs et sera accompagnée par une équipe pour qu'un suivi de son état mental, psychologique et physique soit fait.

La nature exacte des accusations reste à confirmer, mais la police a évoqué des accusations potentielles d'infanticide.

Pour l'heure, les autorités refusent de confirmer l'identité de la femme, son lien avec le nouveau-né, ainsi que le sexe de l'enfant.

Écoutez Any Guillemette, journaliste pour Cogeco Nouvelles, faire le point sur l'arrestation d'une femme dans ce dossier.

Ce drame survient peu de temps après un événement similaire où un autre bébé avait été abandonné dans la région, mais qui lui avait survécu.