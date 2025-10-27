 Aller au contenu
Baseball
Série mondiale

Match #3: «Tout va passer par les lanceurs partants» -Jeremy Filosa

par 98.5

0:00
6:20

Entendu dans

La commission

le 27 octobre 2025 14:15

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

Match #3: «Tout va passer par les lanceurs partants» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le troisième match de la Série mondiale aura lieu lundi soir à Los Angeles, entre les Blue Jays et les Dodgers. La série est égale avec une victoire pour chaque équipe. 

Après la défaite de Toronto, samedi, l'impulsion du moment semble être du côté de l'équipe qui jouera à domicile à partir de 20h. 

Comment les Blue Jays peuvent-ils tirer leur épingle du jeu pour prendre les devants 2-1 dans la série?

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif pour Cogeco, brosser le portrait de la Série mondiale avant le match no. 3, lundi, en direct de Los Angeles. 

 

Vous aimerez aussi

Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
Le Québec maintenant
Jays-Dodgers: «C'est historique pour le Canada»
0:00
4:06
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
Le Québec maintenant
Des centaines de journalistes internationaux présents à Toronto
0:00
5:20

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«Si les Blue Jays gagnent, ça sera la bonne nouvelle du jour!»
Rattrapage
La commission
«Si les Blue Jays gagnent, ça sera la bonne nouvelle du jour!»
«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux
Rattrapage
«Partir sans jamais quitter»
«On assiste à un appauvrissement de la pensée» -Matthias Rioux
Consigne sur les gobelets pour «réduire leur volume dans nos déchets publics»
Rattrapage
Est-ce une bonne idée?
Consigne sur les gobelets pour «réduire leur volume dans nos déchets publics»
Allez-vous voyager en Floride cet hiver?
Rattrapage
Hausse des coûts
Allez-vous voyager en Floride cet hiver?
Grève d'étudiants en médecine, démissions d'enseignants et Doug Ford
Rattrapage
La commission
Grève d'étudiants en médecine, démissions d'enseignants et Doug Ford
Riches plus riches, pauvres plus pauvres: l'écart se creuse au Québec
Rattrapage
Inégalités
Riches plus riches, pauvres plus pauvres: l'écart se creuse au Québec
Les Québécois veulent plus de transparence syndicale, selon un sondage
Rattrapage
Réforme des syndicats
Les Québécois veulent plus de transparence syndicale, selon un sondage
Quelles accusations peuvent être déposées?
Rattrapage
Nouveau-né abandonné à Longueuil
Quelles accusations peuvent être déposées?
«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette
Rattrapage
Réforme de la santé
«Ceux qui ont écrit ça ne savent pas de quoi ils parlent» -Gaétan Barrette
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
Rattrapage
Paris
Vol au Louvre: les suspects arrêtés toujours en garde à vue
Une femme de 33 ans arrêtée en lien avec le nouveau-né abandonné dans un abribus
Rattrapage
Longueuil
Une femme de 33 ans arrêtée en lien avec le nouveau-né abandonné dans un abribus
«Cette vision est non négociable»: Christian Dubé persiste face aux médecins
Rattrapage
Vidéo
Santé
«Cette vision est non négociable»: Christian Dubé persiste face aux médecins
Regarder23:49Nathalie Normandeau
La colère des médecins est-elle justifiée?
Rattrapage
Projet de loi de Christian Dubé
La colère des médecins est-elle justifiée?
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton
Rattrapage
Nouveau restaurant à Montréal
Ivan Demidov au cœur d'une campagne publicitaire d'Ashton