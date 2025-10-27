Le troisième match de la Série mondiale aura lieu lundi soir à Los Angeles, entre les Blue Jays et les Dodgers. La série est égale avec une victoire pour chaque équipe.

Après la défaite de Toronto, samedi, l'impulsion du moment semble être du côté de l'équipe qui jouera à domicile à partir de 20h.

Comment les Blue Jays peuvent-ils tirer leur épingle du jeu pour prendre les devants 2-1 dans la série?

Écoutez Jeremy Filosa, journaliste sportif pour Cogeco, brosser le portrait de la Série mondiale avant le match no. 3, lundi, en direct de Los Angeles.