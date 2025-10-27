Projet de loi de Christian Dubé

Un vent de colère souffle sur la santé au Québec. Le nouveau projet de loi du ministre Christian Dubé suscite une levée de boucliers sans précédent, non seulement de l'opposition, mais surtout de la part des médecins du Québec.

Écoutez la discussion d’ouverture entre Nathalie Normandeau et Frédéric Labelle à La commission.

Autres sujets abordés