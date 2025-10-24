 Aller au contenu
Fédération autonome de l'enseignement

Près de 2M$ pour contester Loi sur la laïcité de l’État

le 24 octobre 2025 13:18

Nathalie Normandeau
Frédéric Labelle
La Fédération autonome de l'enseignement a dépensé près de 2 millions de dollars en frais juridiques depuis 2018. / Adobe Stock

La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a dépensé près de 2 millions de dollars en frais juridiques depuis 2018 pour contester certaines dispositions de la Loi sur la laïcité de l'État, selon Le Devoir.

Des sommes supplémentaires de 450 000 dollars pourraient également s'ajouter d'ici la fin de l'année.

Écoutez Marc Ranger, ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique, commenter le tout, à La commission.

«Il aurait dû y avoir consultation avec l'ensemble des organisations syndicales, parce que ça peut être légitime ou pas. Puis là, on le voit que, dans les CPE, la même question va se poser [...] Et, quand on veut challenger une clause dérogatoire, il faut consulter. À mon avis, ça aurait dû être fait et ça aurait permis d'amortir le choc.»

Marc Ranger

