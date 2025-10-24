La Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a dépensé près de 2 millions de dollars en frais juridiques depuis 2018 pour contester certaines dispositions de la Loi sur la laïcité de l'État, selon Le Devoir.

Des sommes supplémentaires de 450 000 dollars pourraient également s'ajouter d'ici la fin de l'année.

