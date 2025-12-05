Pétition des membres pour sa démission

 Aller au contenu
Politique
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?

par 98.5

Le Québec maintenant

le 5 décembre 2025 15:30

Philippe Cantin
Les jours de Pablo Rodriguez sont-ils comptés?
Le chef libéral Pablo Rodriguez a exclu, jeudi, la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier. / The Canadian Press

La crise interne au Parti libéral du Québec se poursuit alors que le chef Pablo Rodriguez a exclu, jeudi, la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, du caucus le temps que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale termine son enquête.

Selon La Presse, des membres du parti auraient lancé une pétition afin d'exiger la démission de Pablo Rodgriguez, élu en juin dernier.

Écoutez le stratège politique Luc Ouellet aborder les récents développement de la crise qui touche le Parti libéral du Québec, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«Malheureusement, on dirait que monsieur Rodriguez est toujours un coup de retard dans sa stratégie. Hier, par contre, il a appris de ses erreurs. Il a agi rapidement avec l'exclusion immédiate de madame Olivier lorsqu'il a su qu'il y avait une ouverture d'enquête de la Commissaire à l'éthique.»

Luc Ouellet

