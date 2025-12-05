Pétition des membres pour sa démission

La crise interne au Parti libéral du Québec se poursuit alors que le chef Pablo Rodriguez a exclu, jeudi, la députée de Chomedey, Sona Lakhoyan Olivier, du caucus le temps que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale termine son enquête.
Selon La Presse, des membres du parti auraient lancé une pétition afin d'exiger la démission de Pablo Rodgriguez, élu en juin dernier.
Écoutez le stratège politique Luc Ouellet aborder les récents développement de la crise qui touche le Parti libéral du Québec, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Malheureusement, on dirait que monsieur Rodriguez est toujours un coup de retard dans sa stratégie. Hier, par contre, il a appris de ses erreurs. Il a agi rapidement avec l'exclusion immédiate de madame Olivier lorsqu'il a su qu'il y avait une ouverture d'enquête de la Commissaire à l'éthique.»