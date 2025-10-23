Sur une période de dix ans

Le premier ministre Mark Carney a livré un discours majeur à l'Université d'Ottawa, mercredi.
Écoutez l'analyste économique Michèle Boisvert se pencher les aspects économiques de ce discours avec Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mark Carney veut doubler les exportations canadiennes hors des États-Unis en dix ans;
- La volonté de diversification commerciale (Inde, Chine, Indonésie) est désirée;
- Les impacts économiques de la hausse des prix du pétrole liée aux sanctions américaines contre la Russie;
- Un casse-tête de plus pour les Banques centrales qui auront à être encore plus attentives à l’inflation.