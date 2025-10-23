Politique fédérale

Le Canada riposte dans le dossier des droits de douane et impose des contre-tarifs à Stellantis et à General Motors.
Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter cette situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
Mark Carney, lors de son discours à l’Université d’Ottawa, mercredi, a souligné la fin du rapprochement économique Canada–États-Unis et la nécessité de sacrifices.
«Ce que j'allais dire avant cette annonce, c'est que Mark Carney est en train de se diriger vers une élection. Il va déposer son budget et, selon ce qu'on me dit, les conservateurs: tous seront là pour voter contre le budget. Les bloquistes: tous seront là pour voter contre le budget. Et ma compréhension, présentement, c'est que le Nouveau Parti démocratique a aussi l'intention de voter contre le budget.»
Les autres sujets discutés :
- Une élection fédérale le 15 décembre?
- Les réactions potentielles de Trump aux contre-tarifs