Politique fédérale

Le Canada riposte dans le dossier des droits de douane et impose des contre-tarifs à Stellantis et à General Motors.

Écoutez l'analyste politique Dimitri Soudas commenter cette situation, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

Mark Carney, lors de son discours à l’Université d’Ottawa, mercredi, a souligné la fin du rapprochement économique Canada–États-Unis et la nécessité de sacrifices.