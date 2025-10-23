 Aller au contenu
Politique
Recapitulatif politique à saveur sportive

«Le plaquage de la semaine, c'est la menace d'une loi spéciale»

François Legault répond à l'opposition lors de la période des questions à l'Assemblée législative de Québec / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

C'est l'heure du bilan politique à saveur sportive hebdomadaire de Nathalie Normandeau. 

Écoutez ses métaphores sportives, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«Le plaquage de la semaine, c'est la menace d'une loi spéciale confirmée par monsieur Legault mercredi, dans le cadre de son discours à la nation. J'ai vécu un moment surréaliste en voyant son discours diffusé sur les grandes chaînes de télévision. Je ne peux pas croire que le premier ministre prenne le soin, dans un discours qui a duré deux minutes et 55 secondes, de s'adresser à l'ensemble des Québécois sur un enjeu qui ne méritait pas un discours à la nation.»

Nathalie Normandeau

