La nouvelle est tombée à 19h, mercredi. Le gouvernement Legault a rompu les négociations avec les médecins et fera adopter une loi spéciale pour imposer ses vues dans ce conflit qui dure depuis des mois.
Écoutez Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé, commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.
Vincent Marissal critique l’usage répété du bâillon par la CAQ (huitième fois en sept ans) et il déplore l'absence de négociations sur la rémunération des médecins, engagement initial de la CAQ en 2018.
Le public s'avère néanmoins très sévère aussi envers les médecins.
«Je suis d'accord qu'il faut changer les choses. Je suis d'accord que les médecins gagnent beaucoup d'argent. Quant à moi, ils en gagnent assez. Je ne leur en donnerais pas plus. Et c'est vrai qu'il faut revoir la dispensation des services. Mais ça, ça se fait à la table de négociation. Je rappelle par ailleurs que la CAQ et François Legault, ça fait plus de sept ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait plus de sept ans qu'ils promettent de revoir le mode de rémunération des médecins. Pourquoi ne pas avoir commencé ça par négociation il y a sept ans?»
Le député estime que les médecins sont des professionnels et qu'ils ne laisseront jamais des patients à eux-mêmes, mais il craint que la loi pousse certains d'entre eux - 22 % des omnipraticiens ont plus de 60 ans -, à une retraite anticipée, affectant potentiellement le réseau de santé.