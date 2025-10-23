Mode de rémunération des médecins

La nouvelle est tombée à 19h, mercredi. Le gouvernement Legault a rompu les négociations avec les médecins et fera adopter une loi spéciale pour imposer ses vues dans ce conflit qui dure depuis des mois.

Écoutez Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de Santé, commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.

Vincent Marissal critique l’usage répété du bâillon par la CAQ (huitième fois en sept ans) et il déplore l'absence de négociations sur la rémunération des médecins, engagement initial de la CAQ en 2018.

Le public s'avère néanmoins très sévère aussi envers les médecins.

