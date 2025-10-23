La veille d'un départ pour l'Asie

Le premier ministre Mark Carney a laissé entendre qu’un accord commercial plus large avec Donald Trump n’est plus envisageable, jeudi, la veille d'un voyage de neuf jours en Asie durant lequel il rencontrera le président américain.
Écoutez Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada à Washington, Paris, Mexico et Bruxelles et Associé et conseiller stratégique chez Fasken, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.
«J'ai jamais vraiment cru qu'il y aurait un accord global avec les Américains dans un laps de temps aussi court. Maintenant, je pense que Carney veut faire en sorte que les autres pays, surtout les grands marchés indien et chinois, redeviennent importants pour nous. C'est pour ça que cette visite est tellement importante en Asie. Si on veut diversifier nos échanges commerciaux, il faut absolument le faire pas seulement avec nos amis en Europe, mais aussi avec ces géants de l'Asie.»