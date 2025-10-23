La veille d'un départ pour l'Asie

Le premier ministre Mark Carney a laissé entendre qu’un accord commercial plus large avec Donald Trump n’est plus envisageable, jeudi, la veille d'un voyage de neuf jours en Asie durant lequel il rencontrera le président américain.

Écoutez Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada à Washington, Paris, Mexico et Bruxelles et Associé et conseiller stratégique chez Fasken, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.