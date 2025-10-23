 Aller au contenu
Politique internationale
La veille d'un départ pour l'Asie

Un accord plus large avec Trump n'est plus envisageable, selon Mark Carney

le 23 octobre 2025 16:59

Philippe Cantin
Un accord plus large avec Trump n'est plus envisageable, selon Mark Carney
Le premier ministre Mark Carney a laissé entendre qu’un accord commercial plus large avec Donald Trump n’est plus envisageable, jeudi, / Laura Proctor / La Presse canadienne

Le premier ministre Mark Carney a laissé entendre qu’un accord commercial plus large avec Donald Trump n’est plus envisageable, jeudi, la veille d'un voyage de neuf jours en Asie durant lequel il rencontrera le président américain. 

Écoutez Raymond Chrétien, ancien ambassadeur du Canada à Washington, Paris, Mexico et Bruxelles et Associé et conseiller stratégique chez Fasken, brosser le portrait de la situation au micro de Philippe Cantin.

«J'ai jamais vraiment cru qu'il y aurait un accord global avec les Américains dans un laps de temps aussi court. Maintenant, je pense que Carney veut faire en sorte que les autres pays, surtout les grands marchés indien et chinois, redeviennent importants pour nous. C'est pour ça que cette visite est tellement importante en Asie. Si on veut diversifier nos échanges commerciaux, il faut absolument le faire pas seulement avec nos amis en Europe, mais aussi avec ces géants de l'Asie.»

Raymond Chrétien

