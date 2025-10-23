 Aller au contenu
Société
Fuite massive de données chez Canadian Tire

42 millions de profils Triangle Rewards exposés sur le dark Web

par 98.5

0:00
9:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 octobre 2025 15:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
42 millions de profils Triangle Rewards exposés sur le dark Web
Une fuite de données chez Canadian Tire a potentiellement exposé les informations de 42 millions de profils. / The Canadian Press

Une fuite de données chez Canadian Tire a potentiellement exposé 42 millions de profils, principalement des membres du programme de fidélité Triangle Rewards. 

Ces données, incluant noms, adresses, courriels, années de naissance et mots de passe chiffrés, sont maintenant offertes sur le dark Web pour 100 000 $ US.

Pour l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse, l'ampleur de cette fuite est beaucoup plus importante que ce qu'on a appris en début de semaine avec la fuite de Desjardins.

Écoutez son analyse au micro de Philippe Cantin, jeudi, au Québec Maintenant.

«Je rappelle Philippe en ce mois de la sensibilisation à la cybersécurité, le mot de passe le plus populaire, c'est encore un, deux, trois, quatre, cinq, six et il faut changer cette habitude-là.»

Steve Waterhouse

Vous aimerez aussi

Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
Le Québec maintenant
Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
0:00
9:33
Spécial «sous-marin» | L'énigme du jeudi 23 octobre
Lagacé le matin
Spécial «sous-marin» | L'énigme du jeudi 23 octobre
0:00
1:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Parties de poker truquées et paris sportifs : deux gros scandales dans la NBA
Rattrapage
Actualités sportives
Parties de poker truquées et paris sportifs : deux gros scandales dans la NBA
Guerre en Ukraine : les sanctions américaines font monter les prix du pétrole
Rattrapage
Des sanctions inédites aux pétroliers russes
Guerre en Ukraine : les sanctions américaines font monter les prix du pétrole
Lauryn Hill bientôt en spectacle à Montréal
Rattrapage
Chronique culturelle
Lauryn Hill bientôt en spectacle à Montréal
La fièvre des Blue Jays et la sélection - ou pas - de Lane Hutson
Rattrapage
Sports
La fièvre des Blue Jays et la sélection - ou pas - de Lane Hutson
Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
Rattrapage
Le résumé de l'actualité
Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
Rattrapage
Les tarifs de Trump font une autre victime
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains
Rattrapage
Maison-Blanche
Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains
«Carney tente de trouver des pilules empoisonnées pour éviter une élection»
Rattrapage
Éventuel budget de Mark Carney
«Carney tente de trouver des pilules empoisonnées pour éviter une élection»
«La possibilité d'une loi spéciale, je n'y crois pas» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Négociations tendues entre Québec et les médecins
«La possibilité d'une loi spéciale, je n'y crois pas» -Nathalie Normandeau
Les contrôleurs routiers pourront enfin être armés
Rattrapage
Annonce du ministre des Transports
Les contrôleurs routiers pourront enfin être armés
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
Rattrapage
«Nobody's Girl»
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon
Rattrapage
Portrait de la génération z
«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon
«La Fédération des médecins spécialistes la rejette catégoriquement»
Rattrapage
Offre «globale et finale» du gouvernement
«La Fédération des médecins spécialistes la rejette catégoriquement»
Blue Jays en Série mondiale: des billets hors de prix pour assister aux matchs
Rattrapage
Contre les Dodgers de Los Angeles
Blue Jays en Série mondiale: des billets hors de prix pour assister aux matchs