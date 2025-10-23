Fuite massive de données chez Canadian Tire

Une fuite de données chez Canadian Tire a potentiellement exposé 42 millions de profils, principalement des membres du programme de fidélité Triangle Rewards.

Ces données, incluant noms, adresses, courriels, années de naissance et mots de passe chiffrés, sont maintenant offertes sur le dark Web pour 100 000 $ US.

Pour l'expert en cybersécurité Steve Waterhouse, l'ampleur de cette fuite est beaucoup plus importante que ce qu'on a appris en début de semaine avec la fuite de Desjardins.

