La recherche d'une maison unifamiliale est devenue un véritable cauchemar pour les acheteurs, victimes d'une pratique qui ressemble à s'y méprendre à une vente aux enchères.

Des courtiers immobiliers organisent des visites libres suivies d'une réception d'offres simultanées 48 heures plus tard, faisant ainsi exploser les prix.

La courtière immobilière et animatrice de l'émission Vendre ou rénover, Maïka Desnoyers, déplore un marché qui est «zéro plaisant», surtout pour les premiers acheteurs, qui, selon elle, ont le cœur brisé après des dizaines de tentatives infructueuses.

