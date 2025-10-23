Renforcement de la laïcité

Le ministre Jean-François Roberge a souligné son intention de légiférer sur l'interdiction du port des signes religieux dans les CPE et garderie subventionnés.

Écoutez Sabine Tutellier-de Peyrelongue, directrice générale du CPE du Centre-Ville, discuter de sa crainte de faire face à une pénurie de cette main-d'œuvre, sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.