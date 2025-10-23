Renforcement de la laïcité

Le ministre Jean-François Roberge a souligné son intention de légiférer sur l'interdiction du port des signes religieux dans les CPE et garderie subventionnés.
Écoutez Sabine Tutellier-de Peyrelongue, directrice générale du CPE du Centre-Ville, discuter de sa crainte de faire face à une pénurie de cette main-d'œuvre, sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Moi, je n'embauche pas quelqu'un par rapport à ce qu'elle porte à ce qu'elle vit, à ce qu'elle mange, ce qu'elle pense. Genre j'embauche une personne qui a des compétences, et sa compétence première est d'être capable de livrer un programme éducatif, de suivre un programme éducatif, d'accompagner le développement de l'enfant tel qu'on le fait tous les jours dans les CPE. Si elle a une confession autre que la mienne, ça lui appartient.»