 Aller au contenu
Politique
300 postes supprimés en pleine négo

STM: «Notre priorité, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle»

par 98.5

0:00
13:03

Entendu dans

La commission

le 23 octobre 2025 13:24

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
STM: «Notre priorité, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle»
Marie-Claude Léonard / Any Guillemette / Cogeco Nouvelles

En pleine négociation avec trois de ses syndicats, la Société de transport de Montréal (STM) a confirmé jeudi matin la suppression de 300 postes.

Écoutez Marie-Claude Léonard, grande patronne de la STM, expliquer les raisons derrière cette décision, soulignant qu'il s'agit d'une nécessité pour équilibrer le budget de la société de transport.

«On a des revenus qui sont fixes pour les prochaines années [...] Notre priorité numéro 1, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle. On se doit, pour balancer notre budget, de faire des réductions de dépenses de 56 millions...»

Marie-Claude Léonard

La gestionnaire rappelle que la grande majorité des postes supprimés étaient déjà vacants. L'abolition se fait en limitant l'embauche externe et en regardant les postes par attrition.

La STM maintient qu'il n'y a pas de perte d'emploi en tant que tel au sein de l'organisation, puisqu'il y a une garantie d'emploi.

Autres sujets abordés

  • Les négociations avec le syndicat des employés d'entretien et le risque de grève;
  • L'intervention possible du ministre du Travail, Jean Boulet;
  • La grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et agents de station prévue en novembre;
  • La proposition de l'aspirant maire, Luc Rabouin, de réduire le salaire de la PDG de 100 000 $;
  • Les chiffres de la STM : moins de 10 000 employés et un budget opérationnel de 1,8 milliard.

Vous aimerez aussi

Deux ans pour se conformer au règlement sur les piscines résidentielles
La commission
Deux ans pour se conformer au règlement sur les piscines résidentielles
0:00
5:31
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
Lagacé le matin
Nouvelles offres: «Un pas vers les médecins», mais peu de concessions
0:00
10:18

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
L'économie canadienne face à Trump: Carney et Ford affichent l'unité
Rattrapage
Guerre commerciale
L'économie canadienne face à Trump: Carney et Ford affichent l'unité
«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» -Marc-André Amyot
Rattrapage
Loi spéciale en santé
«Ça va être catastrophique pour l'accès aux soins» -Marc-André Amyot
«Legault va trop loin!» - Gaétan Barrette
Rattrapage
Négociations avec les médecins
«Legault va trop loin!» - Gaétan Barrette
Grèves en novembre pour les chauffeurs, opérateurs de métro et agents de la STM
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Grèves en novembre pour les chauffeurs, opérateurs de métro et agents de la STM
«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean
Rattrapage
Prévisions économiques et financières
«Il faut agir au niveau de la compétitivité fiscale des entreprises» -Jimmy Jean
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
Rattrapage
Potentiellement 150 appareils
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
Traiter l'eau au fluor: seulement 1% des municipalités y ont recours
Rattrapage
Une mesure efficace approuvée par la science
Traiter l'eau au fluor: seulement 1% des municipalités y ont recours
Action collective: si votre enfant joue aux jeux vidéo, vous pourriez réclamer
Rattrapage
44 développeurs de jeux vidéos ciblés
Action collective: si votre enfant joue aux jeux vidéo, vous pourriez réclamer
«La fessée est encore légale... ça n'a pas de sens» -Geveviève Pettersen
Rattrapage
Au Québec, au Canada
«La fessée est encore légale... ça n'a pas de sens» -Geveviève Pettersen
Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»
Rattrapage
Une solution pour réduire les congestions?
Synchroniser les feux: «Le problème, c'est que ce n’est pas simple à faire»
Les Québécois veulent le départ de Legault: «S'il quitte, il n'a pas de dauphin»
Rattrapage
74% des électeurs souhaitent qu'il parte
Les Québécois veulent le départ de Legault: «S'il quitte, il n'a pas de dauphin»
Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»
Rattrapage
Les Canadiens à Calgary
Voyage dans l'Ouest: «Ce n'est plus aussi difficile que ça l'a été»
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province la plus touchée au pays
Rattrapage
Trois régions sous haute surveillance
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province la plus touchée au pays
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix
Rattrapage
Nouvelle offre de Québec aux médecins
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix