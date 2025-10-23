300 postes supprimés en pleine négo

En pleine négociation avec trois de ses syndicats, la Société de transport de Montréal (STM) a confirmé jeudi matin la suppression de 300 postes.
Écoutez Marie-Claude Léonard, grande patronne de la STM, expliquer les raisons derrière cette décision, soulignant qu'il s'agit d'une nécessité pour équilibrer le budget de la société de transport.
«On a des revenus qui sont fixes pour les prochaines années [...] Notre priorité numéro 1, c'est de ne pas couper l'offre de service à la clientèle. On se doit, pour balancer notre budget, de faire des réductions de dépenses de 56 millions...»
La gestionnaire rappelle que la grande majorité des postes supprimés étaient déjà vacants. L'abolition se fait en limitant l'embauche externe et en regardant les postes par attrition.
La STM maintient qu'il n'y a pas de perte d'emploi en tant que tel au sein de l'organisation, puisqu'il y a une garantie d'emploi.
Autres sujets abordés
- Les négociations avec le syndicat des employés d'entretien et le risque de grève;
- L'intervention possible du ministre du Travail, Jean Boulet;
- La grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et agents de station prévue en novembre;
- La proposition de l'aspirant maire, Luc Rabouin, de réduire le salaire de la PDG de 100 000 $;
- Les chiffres de la STM : moins de 10 000 employés et un budget opérationnel de 1,8 milliard.