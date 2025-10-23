300 postes supprimés en pleine négo

En pleine négociation avec trois de ses syndicats, la Société de transport de Montréal (STM) a confirmé jeudi matin la suppression de 300 postes.

Écoutez Marie-Claude Léonard, grande patronne de la STM, expliquer les raisons derrière cette décision, soulignant qu'il s'agit d'une nécessité pour équilibrer le budget de la société de transport.