 Aller au contenu
Politique internationale
Maison-Blanche

Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains

par 98.5

0:00
7:19

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2025 17:49

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Une salle de bal... qui ne coûtera rien aux Américains
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Donald Trump a finalement cessé de menacer la Russie et de passer aux actes. Le président américain a annoncé, mercredi, des sanctions contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes.

Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Déçu de Vladimir Poutine, Donald Trump passe aux actes;
  • L'aile est de la Maison-Blanche va accueillir une grande salle de bal pour 650 personnes... et ça ne coûtera rien aux Américains;
  • Trump veut 250 millions $ du Département de la Justice des États-Unis.

Vous aimerez aussi

«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
Lagacé le matin
«Il y a clairement un problème de sécurité au Louvre» -Antoine Forestier
0:00
7:10
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
La commission
L'Ukraine souhaite se doter de missiles suédois: quels seraient les impacts?
0:00
5:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La fièvre des Blue Jays et la sélection - ou pas - de Lane Hutson
Rattrapage
Sports
La fièvre des Blue Jays et la sélection - ou pas - de Lane Hutson
Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
Rattrapage
Le résumé de l'actualité
Mauvaise journée pour Legault et les médecins rejettent la dernière offre
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
Rattrapage
Les tarifs de Trump font une autre victime
Le constructeur Paccar met 300 travailleurs à pied
«Carney tente de trouver des pilules empoisonnées pour éviter une élection»
Rattrapage
Éventuel budget de Mark Carney
«Carney tente de trouver des pilules empoisonnées pour éviter une élection»
«La possibilité d'une loi spéciale, je n'y crois pas» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Négociations tendues entre Québec et les médecins
«La possibilité d'une loi spéciale, je n'y crois pas» -Nathalie Normandeau
Les contrôleurs routiers pourront enfin être armés
Rattrapage
Annonce du ministre des Transports
Les contrôleurs routiers pourront enfin être armés
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
Rattrapage
«Nobody's Girl»
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon
Rattrapage
Portrait de la génération z
«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon
«La Fédération des médecins spécialistes la rejette catégoriquement»
Rattrapage
Offre «globale et finale» du gouvernement
«La Fédération des médecins spécialistes la rejette catégoriquement»
Blue Jays en Série mondiale: des billets hors de prix pour assister aux matchs
Rattrapage
Contre les Dodgers de Los Angeles
Blue Jays en Série mondiale: des billets hors de prix pour assister aux matchs
Poilievre: «Non, son leadership n'est pas assuré du tout» -Karl Bélanger -
Rattrapage
Le chef conservateur dans l'eau chaude
Poilievre: «Non, son leadership n'est pas assuré du tout» -Karl Bélanger -
«J'aimais défendre ce personnage aussi doué et instinctif»
Rattrapage
«Doutes raisonnables»: ultime saison
«J'aimais défendre ce personnage aussi doué et instinctif»
Impopularité persistante: que devrait faire François Legault?
Rattrapage
75% des électeurs souhaitent son départ
Impopularité persistante: que devrait faire François Legault?
Blue Jays: des moments imprégnés dans la mémoire collective
Rattrapage
Victoire spectaculaire
Blue Jays: des moments imprégnés dans la mémoire collective