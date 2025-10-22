Donald Trump a finalement cessé de menacer la Russie et de passer aux actes. Le président américain a annoncé, mercredi, des sanctions contre les deux plus grandes compagnies pétrolières russes.
Écoutez l'analyste politique Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Déçu de Vladimir Poutine, Donald Trump passe aux actes;
- L'aile est de la Maison-Blanche va accueillir une grande salle de bal pour 650 personnes... et ça ne coûtera rien aux Américains;
- Trump veut 250 millions $ du Département de la Justice des États-Unis.