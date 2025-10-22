Négociations tendues entre Québec et les médecins

Les négociations demeurent tendues entre la FMSQ, la FMOQ et le gouvernement Legault, qui a présenté, jeudi, une quatrième offre jugée inacceptable par leurs représentants.

La FMSQ propose un arbitrage non exécutoire, tandis que le gouvernement envisage l’adoption du projet de loi 106, liant la rémunération des médecins à des indicateurs de performance.

Qu'est-ce qui pourrait arriver pour dénouer l'impasse?

Écoutez L'éditorial de Nathalie Normandeau, mercredi, au micro du Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autre sujet abordé:

Un sondage SOM-La Presse révèle que 74 % des Québécois souhaitent le départ de François Legault avant 2026, mettant en lumière la crise de leadership à la CAQ et l’absence de successeur crédible.