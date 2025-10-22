Le livre «Nobody's Girl», de Virginia Giuffre, victime alléguée de Jeffrey Epstein, fait des vagues aux États-Unis.

Coécrit avec la journaliste Amy Wallace, il évoque des accusations contre le prince Andrew, Ghislaine Maxwell, et mentionne des liens avec Bill Clinton et Donald Trump.

L’ouvrage relance l’intérêt médiatique et cinématographique autour de l’affaire Epstein et ses ramifications internationales.

