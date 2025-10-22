 Aller au contenu
Arts et spectacles
«Nobody's Girl»

L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 octobre 2025 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
L'effet d'une bombe: le livre d'une victime alléguée d'Esptein
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le livre «Nobody's Girl», de Virginia Giuffre, victime alléguée de Jeffrey Epstein, fait des vagues aux États-Unis. 

Coécrit avec la journaliste Amy Wallace, il évoque des accusations contre le prince Andrew, Ghislaine Maxwell, et mentionne des liens avec Bill Clinton et Donald Trump.

L’ouvrage relance l’intérêt médiatique et cinématographique autour de l’affaire Epstein et ses ramifications internationales.

Écoutez Catherine Beauchamp en discuter avec Henry Arnaud, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

