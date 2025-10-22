 Aller au contenu
Société
Portrait de la génération z

«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon

le 22 octobre 2025 16:31

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ils veulent tout, tout de suite... pas de niaisage» -Katia Gagnon
La génération Z, née entre 1997 et 2010, se distingue par ses exigences envers le travail, selon un sondage Randstad auprès de 11 000 jeunes, dont 750 au Canada.

Cette génération, marquée par la pénurie de main-d'œuvre, l’intelligence artificielle et l’omniprésence des écrans, privilégie les médias sociaux et délaisse la télévision. 

Quelles sont les autres caractéristiques qui les démarquent?

Écoutez la chronique Société sous la loupe, avec Katia Gagnon, mercredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin. 

