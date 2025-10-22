Portrait de la génération z

La génération Z, née entre 1997 et 2010, se distingue par ses exigences envers le travail, selon un sondage Randstad auprès de 11 000 jeunes, dont 750 au Canada.

Cette génération, marquée par la pénurie de main-d'œuvre, l’intelligence artificielle et l’omniprésence des écrans, privilégie les médias sociaux et délaisse la télévision.

Quelles sont les autres caractéristiques qui les démarquent?

