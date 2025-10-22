Le chef conservateur dans l'eau chaude

Pendant qu’à Québec, le leadership de François Legault est au plus bas dans les sondages, à Ottawa, celui du chef conservateur Pierre Poilievre est de plus en plus remis en question.
Il fait face à une crise de leadership après sa déclaration controversée sur Justin Trudeau, provoquant la colère de membres de la famille conservatrice.
Écoutez Karl Bélanger, analyste politique chez Cogeco Nouvelles au 104,7FM en Outaouais, en parler au micro du Québec maintenant, mercredi, avec Philippe Cantin.
«Si les tactiques Poilievre fonctionnaient lorsque Justin Trudeau était au pouvoir et qu'il était là depuis longtemps... Mais contre Mark Carney, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est même pire, parce que le contraste entre les deux (deux hommes qui se disent sérieux) est tellement important. Pierre Poilievre, avec ce genre de tactique et de déclaration, continue de faire peur à bien des Canadiens qui autrement pourraient peut-être le considérer.»