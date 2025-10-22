Le chef conservateur dans l'eau chaude

Pendant qu’à Québec, le leadership de François Legault est au plus bas dans les sondages, à Ottawa, celui du chef conservateur Pierre Poilievre est de plus en plus remis en question.

Il fait face à une crise de leadership après sa déclaration controversée sur Justin Trudeau, provoquant la colère de membres de la famille conservatrice.

Écoutez Karl Bélanger, analyste politique chez Cogeco Nouvelles au 104,7FM en Outaouais, en parler au micro du Québec maintenant, mercredi, avec Philippe Cantin.