Les déclarations du chef conservateur

Jeudi dernier, Dimitri Soudas n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Pierre Poilievre, lors de son passage à l’émission de Philippe Cantin.

Il a vivement critiqué le chef conservateur pour ses déclarations controversées, notamment celles où il réclamait l’emprisonnement de Justin Trudeau, avant de revenir sur ses propos.

Par la suite, Dimitri Soudas a publié une chronique intitulée «Pierre Poilievre est en train de démanteler le Parti conservateur» dans le Toronto Star. Cette prise de position a provoqué de vifs débats au sein du Parti conservateur.

Écoutez le chroniqueur politique revenir sur sa chronique du Toronto Star, lundi, au micro de Philippe Cantin.

L’analyste estime que le chef conservateur se trompe de cible.