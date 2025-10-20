 Aller au contenu
Politique fédérale
Les déclarations du chef conservateur

«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:12

le 20 octobre 2025 17:40

Jeudi dernier, Dimitri Soudas n’a pas mâché ses mots à l’endroit de Pierre Poilievre, lors de son passage à l’émission de Philippe Cantin.

Il a vivement critiqué le chef conservateur pour ses déclarations controversées, notamment celles où il réclamait l’emprisonnement de Justin Trudeau, avant de revenir sur ses propos.

Par la suite, Dimitri Soudas a publié une chronique intitulée «Pierre Poilievre est en train de démanteler le Parti conservateur» dans le Toronto Star. Cette prise de position a provoqué de vifs débats au sein du Parti conservateur.

Écoutez le chroniqueur politique revenir sur sa chronique du Toronto Star, lundi, au micro de Philippe Cantin.

L’analyste estime que le chef conservateur se trompe de cible.

«Pierre Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau.  Justin Trudeau n'est plus là. Il est sûr une plage avec Katy Perry.»

Dimitri Soudas

