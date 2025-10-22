74% des électeurs souhaitent qu'il parte

Le premier ministre François Legault ne se laisse pas ébranler par la forte majorité de Québécois qui souhaitent le voir partir.

Selon un nouveau sondage SOM-La Presse, dévoilé mercredi, 74 % des électeurs exigent son départ.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau commenter la situation inconfortable dans laquelle se trouve le chef caquiste, mercredi midi, à La commission.