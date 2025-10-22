 Aller au contenu
Économie
Mise à pied de 300 employés

Camionnage: une autre tuile est tombée sur Paccar

par 98.5

0:00
9:01

Entendu dans

La commission

le 22 octobre 2025 12:26

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Camionnage: une autre tuile est tombée sur Paccar
La commission / Cogeco Média

L’usine Paccar de Sainte-Thérèse, filiale américaine basée à Seattle, a annoncé la mise à pied de 300 employés, soit 35 % de son effectif, en raison des tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur les camions.

Que devrait faire le gouvernement du Québec pour protéger l’industrie contre le protectionnisme américain?

Écoutez Renaud Plante, avocat et directeur exécutif adjoint d'Unifor pour le Québec, répondre à la question, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On parle d'une conséquence directe des tarifs. Donc, c'est pour ça que Paccar, qui a beaucoup de production de l'autre côté de la frontière, ramène toute la production de camions destinés au marché américain, de l'autre côté de la frontière, pour éviter les tarifs. Ce qu'on va faire au Québec sera uniquement la production québécoise et canadienne qui est anémique par rapport à nos capacités de production.»

Renaud Plante

Vous aimerez aussi

Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
Lagacé le matin
Un Français s'est enrichi de 26 milliards en une journée… grâce aux Chinois
0:00
8:17
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente
Le Québec maintenant
L’industrie automobile américaine est en pleine tourmente
0:00
5:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province au pays la plus touchée
Rattrapage
Trois régions sous haute surveillance
Grippe aviaire: le Québec est la troisième province au pays la plus touchée
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix
Rattrapage
Nouvelle offre de Québec aux médecins
«C'est une proposition qui est globale et finale» -Louis Lacroix
Deux ans pour se conformer au règlement sur les piscines résidentielles
Rattrapage
La commission
Deux ans pour se conformer au règlement sur les piscines résidentielles
Victoire pour les Blue Jays et les Canadiens
Rattrapage
Bonne nouvelle de la journée
Victoire pour les Blue Jays et les Canadiens
L'azote dans les pneus: une bonne chose ou une arnaque?
Rattrapage
En vue de la saison hivernale
L'azote dans les pneus: une bonne chose ou une arnaque?
Référendum, DPJ et une quatrième offre aux médecins
Rattrapage
La commission
Référendum, DPJ et une quatrième offre aux médecins
Pourquoi les enfants sont-ils si violents envers le personnel scolaire?
Rattrapage
Ça brasse dans certaines écoles du Québec
Pourquoi les enfants sont-ils si violents envers le personnel scolaire?
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?