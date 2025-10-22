L’usine Paccar de Sainte-Thérèse, filiale américaine basée à Seattle, a annoncé la mise à pied de 300 employés, soit 35 % de son effectif, en raison des tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur les camions.
Que devrait faire le gouvernement du Québec pour protéger l’industrie contre le protectionnisme américain?
Écoutez Renaud Plante, avocat et directeur exécutif adjoint d'Unifor pour le Québec, répondre à la question, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On parle d'une conséquence directe des tarifs. Donc, c'est pour ça que Paccar, qui a beaucoup de production de l'autre côté de la frontière, ramène toute la production de camions destinés au marché américain, de l'autre côté de la frontière, pour éviter les tarifs. Ce qu'on va faire au Québec sera uniquement la production québécoise et canadienne qui est anémique par rapport à nos capacités de production.»