L’usine Paccar de Sainte-Thérèse, filiale américaine basée à Seattle, a annoncé la mise à pied de 300 employés, soit 35 % de son effectif, en raison des tarifs douaniers imposés par Donald Trump sur les camions.

Que devrait faire le gouvernement du Québec pour protéger l’industrie contre le protectionnisme américain?

Écoutez Renaud Plante, avocat et directeur exécutif adjoint d'Unifor pour le Québec, répondre à la question, mercredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.