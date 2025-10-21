Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Jeremy Filosa couvrira la Série mondiale pour Cogeco Média;
- Les Dodgers de Los Angeles font connaître leurs partants pour les deux matchs du week-end à Toronto;
- L'explosion de joie des joueurs des Canadiens dans le vestiaire de l'équipe lors du circuit de Georges Springer, des Blue Jays;
- L'émotion pure de Vladimir Guerrero jr., né à Montréal, après la qualification des Blue Jays pour la Série mondiale;
- On parle du documentaire: Qui a tué les Expos de Montréal?
- Les Canadiens renvoient Owen Beck à Laval et Joshua Roy revient avec le Tricolore;
- L'Avalanche du Colorado va disputer sept matchs avec l'uniforme des Nordiques de Québec;
- Marco Donadel de retour à la barre du CF Montréal en 2026.