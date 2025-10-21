 Aller au contenu
Sports
Baseball

Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média

par 98.5 Sports

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 21 octobre 2025 21:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Jeremy Filosa couvrira la Série mondiale pour Cogeco Média;
  • Les Dodgers de Los Angeles font connaître leurs partants pour les deux matchs du week-end à Toronto;
  • L'explosion de joie des joueurs des Canadiens dans le vestiaire de l'équipe lors du circuit de Georges Springer, des Blue Jays;
  • L'émotion pure de Vladimir Guerrero jr., né à Montréal, après la qualification des Blue Jays pour la Série mondiale;
  • On parle du documentaire: Qui a tué les Expos de Montréal?
  • Les Canadiens renvoient Owen Beck à Laval et Joshua Roy revient avec le Tricolore;
  • L'Avalanche du Colorado va disputer sept matchs avec l'uniforme des Nordiques de Québec;
  • Marco Donadel de retour à la barre du CF Montréal en 2026.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

