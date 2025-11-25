Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La nageuse canadienne Penny Oleksiak suspendue pour deux ans pour des manquements aux protocoles des tests anti-dopage;
- Oleksiak a-t-elle été laissée à elle-même?
- Elle pourra revenir avant les JO d'été de 2028;
- L'université McGill aboli 25 équipes sportives;
- Football: la coupe Vanier a été vandalisée;
- Les partisans du Mammoth manifestent en raison de l'interdiction d'apporter des pancartes lors des matchs de l'équipe.