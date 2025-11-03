L'actualité sportive en rafale

Écoutez Maxime Sarrasin commenter l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville, jeudi, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Un défilé pour les Dodgers pour célébrer leur titre de la Série mondiale;
- Shohei Ohtani veut une troisième bague de championnat
- John Schneider des Blue Jays en nomination pour le titre du gérant par excellence;
- Tennis: Félix-Auger Aliassime de retour dans le Top 10 mondial;
- Un joueur du CF Montréal jouera avec la formation internationale du Chili en Russie.