L'actualité sportive en rafale

Sports
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles

par 98.5 Sports

Bonsoir les sportifs

le 3 novembre 2025 22:02

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Les Dodgers ont fait un défilé dans les rues de Los Angeles, lundi. / AP/Kyusung Gong

Écoutez Maxime Sarrasin commenter l'actualité sportive au micro de Jérémie Rainville, jeudi, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Un défilé pour les Dodgers pour célébrer leur titre de la Série mondiale;
  • Shohei Ohtani veut une troisième bague de championnat
  • John Schneider des Blue Jays en nomination pour le titre du gérant par excellence;
  • Tennis: Félix-Auger Aliassime de retour dans le Top 10 mondial;
  • Un joueur du CF Montréal jouera avec la formation internationale du Chili en Russie.

