Canadiens de Montréal

Écoutez le journaliste Maxime Sarrasin commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Ivan Demidov tire parti de sa présence sur la première vague d'avantage numérique;
- Nick Suzuki a raté l'entraînement;
- Un joueur rappelé du Rocket de Laval;
- Processus disciplinaire: le CF Montréal congédie son entraîneur adjoint Maxime Leconte;
- Les Roses de Montréal se préparent pour le match retour, dimanche, contre Toronto;
- Ce n'est pas terminé pour Jean Pascal.