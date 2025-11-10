Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- On revient sur l'expérience de Jeremy Filosa lors de la Série mondiale;
- Son moment fort: le circuit de Bo Bichette lors du septième match;
- Une casquette et un documentaire qui a fait jaser à Los Angeles;
- L'entraînement des Canadiens, comme un fleuve tranquille;
- Nick Suzuki manquait encore à l'appel;
- Kaiden Guhle a patiné en solitaire;
- Soirée d'intronisation au Temple de la Renommée du hockey: les Québécois François Gagnon (journaliste) et Danièle Sauvageau (bâtisseur) sont intronisés
- Marc Bergevin devient le Dg de l'équipe canadienne qui participera à la coupe Spengler;
- La Victoire de Montréal disputera un autre match à Québec en janvier
- Saison terminée - sous la neige - pour les Roses de Montréal, à Toronto;
- Les images du match de la CPL de dimanche disputée dans un pied de neige ont fait le tour du monde;
- Les Alouettes et les Roughriders à la coupe Grey: qu'en pensent les parieurs?
- Davis Alexander sera le partant des Alouettes;
- NFL: les Giants de New York congédient leur entraîneur;
- Félix Auger-Aliassime perd son premier match à la finale de l'ATP.