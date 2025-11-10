 Aller au contenu
Sports
Filosa en rafale

Saison terminée pour les Roses de Montréal

par 98.5 Sports

0:00
16:22

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 10 novembre 2025 21:26

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Saison terminée pour les Roses de Montréal
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • On revient sur l'expérience de Jeremy Filosa lors de la Série mondiale;
  • Son moment fort: le circuit de Bo Bichette lors du septième match;
  • Une casquette et un documentaire qui a fait jaser à Los Angeles;
  • L'entraînement des Canadiens, comme un fleuve tranquille;
  • Nick Suzuki manquait encore à l'appel;
  • Kaiden Guhle a patiné en solitaire;
  • Soirée d'intronisation au Temple de la Renommée du hockey: les Québécois François Gagnon (journaliste) et Danièle Sauvageau (bâtisseur) sont intronisés
  • Marc Bergevin devient le Dg de l'équipe canadienne qui participera à la coupe Spengler;
  • La Victoire de Montréal disputera un autre match à Québec en janvier
  • Saison terminée - sous la neige - pour les Roses de Montréal, à Toronto;
  • Les images du match de la CPL de dimanche disputée dans un pied de neige ont fait le tour du monde;
  • Les Alouettes et les Roughriders à la coupe Grey: qu'en pensent les parieurs?
  • Davis Alexander sera le partant des Alouettes;
  • NFL: les Giants de New York congédient leur entraîneur;
  • Félix Auger-Aliassime perd son premier match à la finale de l'ATP.

Vous aimerez aussi

Kapanen, Demidov et Newhook: «Ça c'est un deuxième trio pour moi» -Biz
Le Québec maintenant
Kapanen, Demidov et Newhook: «Ça c'est un deuxième trio pour moi» -Biz
0:00
2:34
Baseball majeur: deux lanceurs accusés d'avoir truqué des lancers
Lagacé le matin
Baseball majeur: deux lanceurs accusés d'avoir truqué des lancers
0:00
4:31

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Rattrapage
Football et soccer
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Rattrapage
Série mondiale
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
Rattrapage
Baseball
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Rattrapage
Contrat à long terme
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
Rattrapage
Filosa en rafale
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le point de presse du coach
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Rattrapage
Sur la deuxième unité en avantage numérique
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une question sur le 4e trio mène à une réponse ferme de St-Louis
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
Rattrapage
À quoi s'attendre des Sénateurs cette saison?
«Le but, c'est de se préparer à gagner une coupe Stanley» -Jacques Martin
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights
Rattrapage
Membre d'Équipe Canada jr. 2018
Carter Hart devrait se joindre aux Golden Knights