 Aller au contenu
Sports
L'actualité sportive en rafale

Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?

par 98.5 Sports

0:00
10:49

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 décembre 2025 21:49

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
  • Si la LNH confirme la nouvelle, les Canadiens affronteraient les Jets, à Winnipeg, en extérieur, dans le stade des Blue Bombers de la Ligue canadienne de football;
  • Florian Xhekaj et Adam Engstrom cédés au Rocket de Laval;
  • Un calendrier fou à venir pour le Tricolore;
  • Des retards importants pour la construction de l'aréna de hockey en vue de Jeux olympiques de Milan-Cortina;
  • La présence des joueurs de la LNH en péril?
  • Une prolongation de contrat de trois ans pour Ryan McDonagh avec le Lightning;
  • Patrice Bergeron intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey en 2026;
  • Russ Anber intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe.

Vous aimerez aussi

Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
Le Québec maintenant
Un gros duel et des moyennes à la baisse pour les gardiens
0:00
5:34
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
Le Québec maintenant
Un revers, l'occasion de se ressaisir et l'hommage à Markov
0:00
7:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Rattrapage
Contrat de trois ans avec les Alouettes
«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Olivier Lestage
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
Rattrapage
Abby Roque, la première étoile
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Rattrapage
Manquements aux protocoles
La nageuse Penny Oleksiak suspendue pour deux ans
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Rattrapage
Rappelé du Rocket
Adam Engstrom n'a guère donné le choix au Canadien
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Rattrapage
Incident Patrick Roy-Mikko Rantanen
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
Rattrapage
Filosa en rafale
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Succès ou déboires
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Saison terminée pour les Roses de Montréal
Rattrapage
Filosa en rafale
Saison terminée pour les Roses de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Rattrapage
Football et soccer
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Rattrapage
Série mondiale
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?