L'actualité sportive en rafale

Écoutez Maxime Sarrasin survoler l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiens participants à la Classique Héritage en 2026?
- Si la LNH confirme la nouvelle, les Canadiens affronteraient les Jets, à Winnipeg, en extérieur, dans le stade des Blue Bombers de la Ligue canadienne de football;
- Florian Xhekaj et Adam Engstrom cédés au Rocket de Laval;
- Un calendrier fou à venir pour le Tricolore;
- Des retards importants pour la construction de l'aréna de hockey en vue de Jeux olympiques de Milan-Cortina;
- La présence des joueurs de la LNH en péril?
- Une prolongation de contrat de trois ans pour Ryan McDonagh avec le Lightning;
- Patrice Bergeron intronisé au Temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey en 2026;
- Russ Anber intronisé au Temple de la renommée internationale de la boxe.