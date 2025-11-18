Filosa en rafale

Le Canada affronte le Venezuela, en Floride, pour son dernier match préparatoire de l'année.

Au Stade olympique, L'ambiance au Stade olympique était très difficile (mine basse). Les joueurs savent qu'ils sont passés «très, très, très près» de gagner la Coupe Grey.

Le quart-arrière Davis Alexander était le plus ébranlé, affirmant avoir joué le «pire match de ma carrière dans le match le plus important de ma carrière».

Pour leur part, les Blue Jays seraient favoris pour remporter la loterie pour l'agent libre Kyle Tucker, un voltigeur convoité qui pourrait toucher 30 millions de dollars par saison.

Le Cas Bichette : Or, Jeremy Filosa préférerait que l'équipe investisse dans un contrat à long terme pour Bo Bichette, qui a refusé l'offre qualificative et teste maintenant le marché.

Les Red Sox seraient en contact avec son agent...

