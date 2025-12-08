Filosa en rafale

Plusieurs joueurs de la LNH pourraient changer d'équipe au cours des prochaines semaines.

Phillip Danault et les Kings cherchent des options pour le joueur de centre, qui a une autre année de contrat à $5.5M. Quinn Hughes pourrait aussi être échangé par les Canucks avant de devenir agent libre sans compensation.

En MLS, l'Inter Miami a gagné grâce à Lionel Messi, qui a récolté deux passes décisives en finale, un spectacle «total».

La nouvelle équipe de la Première ligue canadienne - FC Supra de Laval - pourrait compter trois anciens du CF Montréal.

Côté hockey olympique, la LNH s'inquiète: la patinoire de l'amphithéâtre de Milan ne sera pas de dimension réglementaire.

Si la sécurité est remise en cause, l'Association des joueurs pourrait boycotter les Jeux.

