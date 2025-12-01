Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Maxime Sarrasin et Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Martin St-Louis a de bons mots pour le défenseur Adam Engstrom;
- L'entraîneur des Canadiens prend une partie du blâme pour le revers au Colorado;
- Andrei Markov sera honoré par les Canadiens, mercredi, au Centre Bell;
- Pier-Olivier Lestage signe un contrat de trois ans avec les Alouettes;
- Boxe: Françis Lafrenière fait un retour convaincant à 37 ans et il affrontera Jean Pascal au printemps;
- Un espoir des Canadiens continue de briller dans la KHL.