Sports
Contrat de trois ans avec les Alouettes

«Aller voir le marché, ce n'était pas une option pour moi» -Pier-Oliver Lestage

par 98.5 Sports

0:00
10:48

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 décembre 2025 21:20

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin
Maxime Sarrasin / Cogeco Média

Écoutez le survol de l'actualité sportive avec Maxime Sarrasin et Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Martin St-Louis a de bons mots pour le défenseur Adam Engstrom;
  • L'entraîneur des Canadiens prend une partie du blâme pour le revers au Colorado;
  • Andrei Markov sera honoré par les Canadiens, mercredi, au Centre Bell;
  • Pier-Olivier Lestage signe un contrat de trois ans avec les Alouettes;
  • Boxe: Françis Lafrenière fait un retour convaincant à 37 ans et il affrontera Jean Pascal au printemps;
  • Un espoir des Canadiens continue de briller dans la KHL.
     

