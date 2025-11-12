Succès ou déboires

Écoutez le survol de l'actualité sportive avec le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les gardiens des Canadiens font face à la musique;
- Auston Matthews a été blessé, mardi, et les Maple Leafs n'ont toujours pas donné de nouvelles de son état;
- Jean-Claude Morissette, figure marquante de la LHJMQ, n'est plus;
- Des changements à prévoir sur le calendrier hivernal de la MLS;
- Derniers matchs préparatoires pour le Canada en vue de la Coupe du monde de football;
- Wilfried Nancy serait pressenti pour diriger le Celtic, en Écosse;
- Premier entraînement pour les Alouettes à Winnipeg;
- Félix Auger-Aliassime l'emporte contre Ben Shelton au Masters de fin de saison.