Écoutez Thomas Mercier faire un survol de l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Canadiens récupèrent Samuel Blais et ils l'envoient à Laval
- Samuel Montembeault sera le gardien du Tricolore, vendredi, contre les Golden Knigts;
- Les Packers de Green Bay l'emportent contre les Lions de Detroit;
- Les Cowboys de Dallas s'imposent devant les Chiefs de Kansas City;
- Pas moins de 30 millions $ par saison pour le nouveau lanceur des Blue Jays;
- La Place Bell accueille la Classique du Nord de la NCAA en fin de semaine;
- Les judokas russes sont réintégrés par la Fédération internationale de judo;
- La coupe de la 55 commence à Trois-Rivières, vendredi.