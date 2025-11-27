 Aller au contenu
Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens

par 98.5 Sports

Samuel Blais est de retour dans l'organisation des Canadiens
Thomas Mercier / Cogeco Média

Écoutez Thomas Mercier faire un survol de l'actualité sportive en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens récupèrent Samuel Blais et ils l'envoient à Laval
  • Samuel Montembeault sera le gardien du Tricolore, vendredi, contre les Golden Knigts;
  • Les Packers de Green Bay l'emportent contre les Lions de Detroit;
  • Les Cowboys de Dallas s'imposent devant les Chiefs de Kansas City;
  • Pas moins de 30 millions $ par saison pour le nouveau lanceur des Blue Jays;
  • La Place Bell accueille la Classique du Nord de la NCAA en fin de semaine;
  • Les judokas russes sont réintégrés par la Fédération internationale de judo;
  • La coupe de la 55 commence à Trois-Rivières, vendredi.

