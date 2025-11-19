 Aller au contenu
Sports
Incident Patrick Roy-Mikko Rantanen

Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?

par 98.5 Sports

0:00
10:20

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 19 novembre 2025 21:19

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Une amende à Roy et une suspension à Rantanen?
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Écoutez le survol de l'actualité sportive du journaliste Jeremy Filosa au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Les Alouettes de Montréal font leur bilan de saison;
  • Pas moins de 26 joueurs des Alouettes sont sans contrat;
  • On parle des trios des Canadiens attendus, jeudi, contre les Capitals;
  • Colère: Patrick Roy a-t-il été trop loin?
  • Une amende à Roy et une suspension à Rantanen, pense Jérémie Rainville;
  • Un retour au jeu qui approche pour le capitaine des Sénateurs;
  • Le protège-cou sera obligatoire au JO de Milan;
  • Soccer: Nick De Santis sera intronisé au Temple de la renommée.

Vous aimerez aussi

Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
Bonsoir les sportifs
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
0:00
9:28
«Quel match pour Lane Hutson!» -Meeker Guerrier
Le Québec maintenant
«Quel match pour Lane Hutson!» -Meeker Guerrier
0:00
3:13

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
Rattrapage
Filosa en rafale
Échos Sportifs: Soccer mondial, Alouettes et Blue Jays
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Succès ou déboires
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Saison terminée pour les Roses de Montréal
Rattrapage
Filosa en rafale
Saison terminée pour les Roses de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La première vague d'avantage numérique sied bien à Ivan Demidov
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Rattrapage
L'actualité sportive en rafale
Les Dodgers célèbrent leur titre mondial à Los Angeles
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Rattrapage
Football et soccer
Les Alouettes et les Roses se préparent pour leurs duels du week-end
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Rattrapage
Série mondiale
Les Blue Jays ont les devants contre les Dodgers
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Rattrapage
Envoyé spécial de Cogeco Média
Jeremy Filosa à la Série mondiale | Les Blue Jays seront-ils sacrés champions?
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
Rattrapage
Baseball
Jeremy Filosa à la Série mondiale pour Cogeco Média
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Rattrapage
Contrat à long terme
«L'idée de pouvoir gagner ici est impossible à refuser» -Jeff Gorton
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
Rattrapage
Filosa en rafale
Les Blue Jays déplumés: «Les lanceurs et la relève ont failli à la tâche»
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
Rattrapage
Le point de presse du coach
«C'était pas une partie facile à coacher» -Martin St-Louis
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Rattrapage
Le hockey des Canadiens
«Je n'ai pas aimé le jeu de Slafkovsky en général»
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»
Rattrapage
Sur la deuxième unité en avantage numérique
Laine et Demidov réunis: «Je trouve ça vraiment intéressant»