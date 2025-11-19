Incident Patrick Roy-Mikko Rantanen

Écoutez le survol de l'actualité sportive du journaliste Jeremy Filosa au micro de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Les Alouettes de Montréal font leur bilan de saison;
- Pas moins de 26 joueurs des Alouettes sont sans contrat;
- On parle des trios des Canadiens attendus, jeudi, contre les Capitals;
- Colère: Patrick Roy a-t-il été trop loin?
- Une amende à Roy et une suspension à Rantanen, pense Jérémie Rainville;
- Un retour au jeu qui approche pour le capitaine des Sénateurs;
- Le protège-cou sera obligatoire au JO de Milan;
- Soccer: Nick De Santis sera intronisé au Temple de la renommée.