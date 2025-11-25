 Aller au contenu
Hockey
Abby Roque, la première étoile

Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens

par 98.5 Sports

Bonsoir les sportifs

le 25 novembre 2025 23:27

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Patricia Ann Beaulieu
Patricia Ann Beaulieu
Un triomphe de 4-0 pour la Victoire contre les Sirens
Abby Roque marque un but spectaculaire pour la Victoire. / PC/Christopher Katsarov

La Victoire de Montréal avait été vaincue par jeu blanc, dimanche, à Boston, lors de son premier match de la saison 2025-2026 de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Qu'à cela ne tienne, elle l'a emporté par un blanchissage de 4-0, mardi, à la Place Bell, contre les Sirens de New York.

Marie-Philip Poulin, Abby Roque, Nathalie Mlynkova et Maggie Flaherty, dans un filet désert, ont inscrit les buts des gagnantes. Ann-Renée Desbiens a réalisé le jeu blanc après avoir réalisé 33 arrêts devant une foule de 8 300 personnes. 

Roque, une ancienne de New York, a été nommée la première étoile de la rencontre et elle a inscrit un spectaculaire but avec un tir décoché entre ses jambes.

Écoutez Patricia Ann Beaulieu, qui était présente sur place, faire le compte-rendu de la rencontre avec l'animateur Jérémie Rainville.

