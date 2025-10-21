Une école utilise l'IA pour créer des chansons

Une école primaire de l'Outaouais a été rappelée à l'ordre par son centre de services scolaire pour avoir utilisé l'intelligence artificielle afin de générer des chansons thèmes.

L'ADISQ a exprimé son mécontentement face à cette initiative, considérant l'école comme un lieu essentiel pour la transmission de la culture musicale.

Qu’est-ce que ça donne comme exemple aux enfants?

Écoutez l'autrice-compositrice-interprète Sally Folk à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Sally Folk n'est pas surprise de l'initiative, mais elle estime que l'école a raté une belle occasion de faire connaître notre culture.