Une école utilise l'IA pour créer des chansons

Une école primaire de l'Outaouais a été rappelée à l'ordre par son centre de services scolaire pour avoir utilisé l'intelligence artificielle afin de générer des chansons thèmes.
L'ADISQ a exprimé son mécontentement face à cette initiative, considérant l'école comme un lieu essentiel pour la transmission de la culture musicale.
Qu’est-ce que ça donne comme exemple aux enfants?
Écoutez l'autrice-compositrice-interprète Sally Folk à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Sally Folk n'est pas surprise de l'initiative, mais elle estime que l'école a raté une belle occasion de faire connaître notre culture.
«Ce sont des opportunités manquées de les exposer un peu plus à notre culture québécoise. On aurait pu décider de faire une chanson thème à partir d'une mélodie d'une chanson de Gilles Vigneault par exemple. [...] Il n'y a rien de mal à utiliser la technologie. Ça fait partie de notre vie. La seule chose, c'est que dans le milieu scolaire, il faut qu'il y a comme un apprentissage d'histoire, puis la musique permet de faire ça.»