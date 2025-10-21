 Aller au contenu
Politique internationale
Pas de rencontre Trump-Poutine

«Tout un changement de ton» -Valérie Beaudoin

par 98.5

0:00
8:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 17:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
«Tout un changement de ton» -Valérie Beaudoin
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Il n’y aurait finalement pas de rencontre dans un avenir rapproché entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Pas de rencontre entre Trump et Poutine. Que se passe-t-il?
  • Donald Trump va rencontrer le DG de l'OTAN;
  • Le vice-président américain J. D. Vance est en Israël;
  • Une partie de la Maison-Blanche a été démolie;
  • Paralysie gouvernementale, jour 21. Où en sommes-nous?

Vous aimerez aussi

La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
La commission
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
0:00
2:53
Sarkozy en prison, un vol de bijoux et de l'instabilité politique
Le Québec maintenant
Sarkozy en prison, un vol de bijoux et de l'instabilité politique
0:00
7:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des moments imprégnés dans la mémoire collective
Rattrapage
La victoire spectaculaire des Blue Jays
Des moments imprégnés dans la mémoire collective
«Ce sont des opportunités manquées de les exposer à notre culture» -Sally Folk
Rattrapage
Une école utilise l'IA pour créer des chansons
«Ce sont des opportunités manquées de les exposer à notre culture» -Sally Folk
«80 % de l'aluminium produit au Québec s'en va aux États-Unis»
Rattrapage
Une entente sur l'acier et l'aluminium?
«80 % de l'aluminium produit au Québec s'en va aux États-Unis»
«C'est un État qui tourne en rond, incapable de livrer des services»
Rattrapage
Les «12 travaux d'Ottawa»
«C'est un État qui tourne en rond, incapable de livrer des services»
«Le ministre a le pouvoir d'imposer l'arbitrage» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
Conflit à la STM
«Le ministre a le pouvoir d'imposer l'arbitrage» -Nathalie Normandeau
«Ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait» -Jean Boulet
Rattrapage
Conflit de travail à la STM
«Ça n'avance pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait» -Jean Boulet
Déficit de notoriété pour les candidats à la mairie à Montréal
Rattrapage
Élections municipales
Déficit de notoriété pour les candidats à la mairie à Montréal
Un nouveau documentaire avec Régis Labeaume
Rattrapage
«Qui veut encore faire de la politique?»
Un nouveau documentaire avec Régis Labeaume
«C'est un formulaire extrêmement intrusif» -Me Marc-André Séguin
Rattrapage
Formulaire d'entrée pour les snowbirds
«C'est un formulaire extrêmement intrusif» -Me Marc-André Séguin
«Pourquoi ça fonctionne à Québec et que ça ne fonctionne pas à Ottawa?»
Rattrapage
Répondre correctement aux payeurs de taxes
«Pourquoi ça fonctionne à Québec et que ça ne fonctionne pas à Ottawa?»
La victoire des Blue Jays... en direct du vestiaire des Canadiens de Montréal
Rattrapage
Commentaire sportif
La victoire des Blue Jays... en direct du vestiaire des Canadiens de Montréal
Sarkozy en prison, un vol de bijoux et de l'instabilité politique
Rattrapage
Ça brasse en France
Sarkozy en prison, un vol de bijoux et de l'instabilité politique
Un nouveau documentaire sur la fin du baseball à Montréal
Rattrapage
«Qui a tué les Expos?», sur Netflix
Un nouveau documentaire sur la fin du baseball à Montréal
«Les joueurs ont compris que c'est l'équipe du Canada» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Les Blue Jays en Série mondiale
«Les joueurs ont compris que c'est l'équipe du Canada» -Meeker Guerrier