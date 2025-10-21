Pas de rencontre Trump-Poutine

Il n’y aurait finalement pas de rencontre dans un avenir rapproché entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.
Écoutez l'analyste Valérie Beaudoin se pencher sur la question au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Pas de rencontre entre Trump et Poutine. Que se passe-t-il?
- Donald Trump va rencontrer le DG de l'OTAN;
- Le vice-président américain J. D. Vance est en Israël;
- Une partie de la Maison-Blanche a été démolie;
- Paralysie gouvernementale, jour 21. Où en sommes-nous?