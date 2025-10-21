Élections municipales

 Aller au contenu
Politique municipale
Déficit de notoriété pour les candidats à la mairie à Montréal

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 16:52

Philippe Cantin
Kevin Dupont
Kevin Dupont

On entre dans la dernière étape des campagnes électorales dans le monde municipal.

On fait le point sur les campagnes à Montréal et à Québec.

Écoutez les journalistes Philippe Bonneville, à Montréal, et Kevin Dupont, à Québec, au micro de Philippe Cantin.

La campagne à Montréal:

  • Les principaux candidats à la mairie ont un déficit de notoriété;
  • L'aiguille bouge peu dans les intentions de vote;
  • Les quelque 40 % d'indécis dans les sondages vont peser lourd dans le résultat... mais pour quel parti?

La campagne à Québec:

  • Le maire sortant Bruno Marchand a 40 % d'intentions de vote dans le plus récent sondage;
  • L’ancien ministre libéral, Sam Hamad, est de nouveau dans l'eau chaude.

