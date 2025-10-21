 Aller au contenu
Politique internationale
Formulaire d'entrée pour les snowbirds

«C'est un formulaire extrêmement intrusif» -Me Marc-André Séguin

par 98.5

0:00
4:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 21 octobre 2025 16:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est un formulaire extrêmement intrusif» -Me Marc-André Séguin
La frontière entre le Canada et les États-Unis. / AP/Elaine Thompson

Des snowbirds se font demander leurs empreintes digitales aux douanes américaines. Questionnements et confusion sur cette nouvelle exigence qui fluctue en fonction de l'humeur des douaniers.

Écoutez Me Marc-André Séguin, avocat et expert en immigration (co-fondateur de la Firme EXEO avocats, à ce sujet, au micro de Philippe Cantin.

Les snowbirds québécois séjournant plus de 30 jours aux États-Unis doivent s’enregistrer via le formulaire G325R ou le I94, sous peine d’amende (5 000 $) ou d'emprisonnement (six mois).

L’enregistrement est automatique par avion ou par bateau, mais pas par voie terrestre, ce qui cause confusion et difficultés, notamment concernant la divulgation d’antécédents judiciaires et la prise d’empreintes digitales à la frontière.

«C'est un formulaire extrêmement intrusif», dit l'avocat.

