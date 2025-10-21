 Aller au contenu
En vue de la saison hivernale

L'azote dans les pneus: une bonne chose ou une arnaque?

le 21 octobre 2025

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'azote dans les pneus: une bonne chose ou une arnaque?
L'azote dans les pneus: une bonne chose ou une arnaque? / Blacksalmon / Adobe Stock

Selon un chroniqueur automobile, la promesse de l'azote est une «réelle farce» et une «arnaque» dans la plupart des cas. Il y a 78% d'azote dans l'air ambiant, et il est «presque impossible» pour les garages de fournir un gaz 100% pur dans les pneus.

Écoutez le chroniqueur automobile Vincent Harvey aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que pour que l'azote soit efficace et offre la stabilité de pression promise, il faudrait vider complètement l'air original du pneu et le remplir à 100% d'azote pur.

M. Harvey affirme que très peu de garages conventionnels ont l'équipement ou prennent le temps de faire cette procédure correctement, car l'acquisition de l'équipement est extrêmement coûteuse.

