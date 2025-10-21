 Aller au contenu
Politique municipale
Des risques accrus de collusion?

Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?

par 98.5

0:00
9:59

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 13:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
La commission / Cogeco Média

La collaboration que souhaitent mettre en place les villes de Longueuil et de Laval afin de réaliser des appels d'offres conjoints et des économies pour les fonds publics est une fausse bonne idée qui augmenterait les risques de collusion, selon ce qu'indique un DG municipal.

Écoutez le directeur général de Parisville, Renaud Labrecque, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Selon lui, cette centralisation des appels d'offres est une fausse bonne idée. Il cite des documents publics et des lignes directrices de l'OCDE et du Bureau de la concurrence du Canada, affirmant que les appels d'offres parallèles ou similaires organisés conjointement «augmentent les risques de collusion».

Il explique que de monopoliser un appel d'offres d'une telle envergure diminue systématiquement le nombre de fournisseurs potentiels. Les petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que les petits bureaux d'ingénieurs, seraient alors désavantagées faute de capacité financière, d'assurance ou de main-d'œuvre pour y répondre.

Vous aimerez aussi

Fort taux d'élus sans opposition en Estrie
Le Québec maintenant
Fort taux d'élus sans opposition en Estrie
0:00
10:14
Des membres d’une secte religieuse se présentent aux élections
Radio textos
Des membres d’une secte religieuse se présentent aux élections
0:00
22:23

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Rattrapage
1000 camionneurs québécois de moins
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Rattrapage
Conflit de travail
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Rattrapage
Une première depuis 1993
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»