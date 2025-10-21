1000 camionneurs québécois de moins

Selon le Bloc québécois, le camionnage à rabais en provenance de l’Ontario a fait perdre 1000 emplois à des camionneurs du Québec depuis trois ans.

Écoutez le porte-parole du Bloc québécois en matière de Transports, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et membre du Comité permanent des Transports, Xavier Barsalou-Duval, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

On souligne que cette forme de sous-traitance est avantageuse pour les entreprises, car elle leur permet d'éviter de payer les avantages sociaux et de ne pas cotiser à l'État pour ces travailleurs, même s'ils utilisent les routes et les services publics.

Il dénonce la perte de 1090 emplois de camionneurs au Québec depuis 2022, attribuée au «camionnage à rabais» venu de l’Ontario, selon Statistique Canada. Il souligne aussi l’explosion des chauffeurs incorporés, en hausse de 77% en Ontario en 5 ans, et l’augmentation de 35% des décès liés aux camions lourds.