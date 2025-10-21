 Aller au contenu
Politique fédérale
1000 camionneurs québécois de moins

Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval

par 98.5

0:00
9:30

Entendu dans

La commission

le 21 octobre 2025 13:00

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Camionnage à rabais: «Il y a vraiment une explosion» -Xavier Barsalou-Duval
Selon le Bloc québécois, le camionnage à rabais en provenance de l’Ontario a fait perdre 1000 emplois à des camionneurs du Québec depuis trois ans. / Adobe Stock

Selon le Bloc québécois, le camionnage à rabais en provenance de l’Ontario a fait perdre 1000 emplois à des camionneurs du Québec depuis trois ans.

Écoutez le porte-parole du Bloc québécois en matière de Transports, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et membre du Comité permanent des Transports, Xavier Barsalou-Duval, aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

On souligne que cette forme de sous-traitance est avantageuse pour les entreprises, car elle leur permet d'éviter de payer les avantages sociaux et de ne pas cotiser à l'État pour ces travailleurs, même s'ils utilisent les routes et les services publics.

Il dénonce la perte de 1090 emplois de camionneurs au Québec depuis 2022, attribuée au «camionnage à rabais» venu de l’Ontario, selon Statistique Canada. Il souligne aussi l’explosion des chauffeurs incorporés, en hausse de 77% en Ontario en 5 ans, et l’augmentation de 35% des décès liés aux camions lourds.

Vous aimerez aussi

Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
La commission
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
0:00
6:57
«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Poilievre continue à faire campagne contre Justin Trudeau« -Dimitri Soudas
0:00
8:12

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Rattrapage
Carla Bruni a publié le tout en ligne
La France est divisée après l'incarcération de Nicolas Sarkozy
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Rattrapage
Aga Khan et SNC-Lavalin
Propos de Pierre Poilievre sur la GRC: malaise et tension chez les conservateurs
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
Rattrapage
Des risques accrus de collusion?
Collaboration entre Longueuil et Laval: une fausse bonne idée?
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
Rattrapage
Centres d'appel
L'ARC fournit des réponses inexactes, révèle le rapport de la VG
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Rattrapage
Camionnage à rabais
1000 camionneurs québécois de moins depuis trois ans
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Rattrapage
Six Flags
Difficultés financières: quel est avenir de La Ronde?
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Rattrapage
Conflit de travail
Nouvelle grève à la STM: la patience des usagers mise à l'épreuve
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
Rattrapage
Une première depuis 1993
Les Blue Jays accèdent à la Série mondiale du baseball majeur
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
L'antenne Deux-Montagnes du REM en service le 17 novembre
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Rattrapage
Changement de tendance
Les bébés filles ont la cote auprès des futurs parents
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Rattrapage
Santé
Projet de loi 106: les médecins préparent de nouveaux moyens de pression
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Rattrapage
Plus de coûts refilés aux locataires
Prix des loyers: Québec veut changer certaines règles du jeu
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
Rattrapage
La police aux trousses des cambrioleurs
Vol de bijoux au Louvre: «C'est le casse du siècle»
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»
Rattrapage
Voyages des sénateurs
«Au salaire qu'on gagne, on devrait être capable de payer pour nos conjoint(e)s»