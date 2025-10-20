Gestion des gardiens des Canadiens

Martin St-Louis a désigné Jakub Dobes comme gardien partant pour la rencontre de lundi soir, contre les Sabres de Buffalo.
A-t-on droit à notre première controverse de gardiens de but cette saison?
Écoutez Mario Langlois et Philippe Cantin discuter de cette situation qui prévaut au sein des Canadiens de Montréal.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes devant le filet contre les Sabres;
- Une année importante pour l'avenir de Samuel Montembeault;
- Les Canadiens évaluent si Montembeault peut mener l’équipe vers le succès en séries.