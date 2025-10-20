 Aller au contenu
Société
Formation médicale à l'arrêt

«Tous les patients vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins»

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 20 octobre 2025 16:13

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Plus de la moitié des finissants en médecine n'obtiendront pas leur diplôme cette année en raison des moyens de pression des médecins. C'est ce qu'ont indiqué lundi les doyens des quatre facultés de médecine.

Les négociations avec Québec sont au point mort et le boycottage des activités d'enseignement fait mal.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, au micro de Philippe Cantin.

«C'est la graduation qui est retardée pour 500 étudiants et, si ça continue, ça pourrait aller jusqu'à 1 000 étudiants. À partir d'aujourd'hui, les conséquences sont également sur tous les patients du Québec qui vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins dès juillet 2026.»

Félicia Harvey

La fédération médicale étudiante du Québec demande au gouvernement de faire preuve de flexibilité dans les négociations. 

