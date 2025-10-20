Formation médicale à l'arrêt

Plus de la moitié des finissants en médecine n'obtiendront pas leur diplôme cette année en raison des moyens de pression des médecins. C'est ce qu'ont indiqué lundi les doyens des quatre facultés de médecine.

Les négociations avec Québec sont au point mort et le boycottage des activités d'enseignement fait mal.

Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, au micro de Philippe Cantin.