Formation médicale à l'arrêt

Plus de la moitié des finissants en médecine n'obtiendront pas leur diplôme cette année en raison des moyens de pression des médecins. C'est ce qu'ont indiqué lundi les doyens des quatre facultés de médecine.
Les négociations avec Québec sont au point mort et le boycottage des activités d'enseignement fait mal.
Écoutez Félicia Harvey, vice-présidente de la Fédération médicale étudiante du Québec, au micro de Philippe Cantin.
«C'est la graduation qui est retardée pour 500 étudiants et, si ça continue, ça pourrait aller jusqu'à 1 000 étudiants. À partir d'aujourd'hui, les conséquences sont également sur tous les patients du Québec qui vont devoir se priver de l'entrée de nouveaux médecins dès juillet 2026.»
La fédération médicale étudiante du Québec demande au gouvernement de faire preuve de flexibilité dans les négociations.