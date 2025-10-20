Plus de coûts refilés aux locataires

Les locataires pourraient payer davantage pour les travaux réalisés dans leur immeuble. De nouvelles règles de fixation des loyers permettraient aux propriétaires de refiler une plus grande part des coûts de rénovation, selon La Presse.

Le projet, déposé par l'ancienne ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, permettrait aux propriétaires d'inclure un taux fixe de 5 % de leurs dépenses dans l’augmentation annuelle du loyer.

Les comités logement craignent un impact énorme sur les loyers alors que l’Association des propriétaires salue un pas dans la bonne direction pour freiner la détérioration du parc immobilier.

Écoutez Martin Messier, président de l'Association des propriétaires du Québec, et Émile Boucher, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, réagir à l'émission La commission.