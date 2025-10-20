Plus de coûts refilés aux locataires

Les locataires pourraient payer davantage pour les travaux réalisés dans leur immeuble. De nouvelles règles de fixation des loyers permettraient aux propriétaires de refiler une plus grande part des coûts de rénovation, selon La Presse.
Le projet, déposé par l'ancienne ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, permettrait aux propriétaires d'inclure un taux fixe de 5 % de leurs dépenses dans l’augmentation annuelle du loyer.
Les comités logement craignent un impact énorme sur les loyers alors que l’Association des propriétaires salue un pas dans la bonne direction pour freiner la détérioration du parc immobilier.
Écoutez Martin Messier, président de l'Association des propriétaires du Québec, et Émile Boucher, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, réagir à l'émission La commission.
«Ce que ça veut dire, c'est qu'on a de la prévisibilité. Au lieu de se fier au taux d'intérêt qui est variable, on a un taux fixe de 5 %. Les propriétaires sont au courant à l'avance du rendement qu'ils auront sur des travaux majeurs.»
«Depuis 2006, il y a jamais eu un taux aussi élevé de rendement qui a été mis sur le locataire. Ça va avoir des impacts majeurs sur les finances. Et pour nous, ce n'est pas au locataire de payer pour le toit qui coule.»