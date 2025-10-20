La police aux trousses des cambrioleurs

Le vol survenu dimanche matin au Louvre est sur toutes les lèvres. Huit bijoux «d'une valeur inestimable» ayant appartenu à la royauté française ont été dérobés.

Les suspects ont utilisé un monte-charge pour s'immiscer par une fenêtre de l'établissement muséal le plus visité au monde. Les voleurs n'ont toujours pas été retracés.

Le braquage est devenu une affaire d'État, mais comment la police va-t-elle s'y prendre pour récupérer le butin et retracer les malfaiteurs?

Écoutez Axel Ronde, policier et porte-parole du syndicat CFTC Police, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.