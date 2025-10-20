La police aux trousses des cambrioleurs

Le vol survenu dimanche matin au Louvre est sur toutes les lèvres. Huit bijoux «d'une valeur inestimable» ayant appartenu à la royauté française ont été dérobés.
Les suspects ont utilisé un monte-charge pour s'immiscer par une fenêtre de l'établissement muséal le plus visité au monde. Les voleurs n'ont toujours pas été retracés.
Le braquage est devenu une affaire d'État, mais comment la police va-t-elle s'y prendre pour récupérer le butin et retracer les malfaiteurs?
Écoutez Axel Ronde, policier et porte-parole du syndicat CFTC Police, en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Nous avons mis en place des équipes spécialisées pour retrouver les cambrioleurs. [...] Nous sommes en train de retracer leurs itinéraires avec les nombreuses caméras de la ville de Paris. [...] Les cambrioleurs ont été gênés dans leur fuite et ils ont perdu beaucoup de choses, comme un casque de chantier. Donc, ils ont laissé beaucoup de traces.»