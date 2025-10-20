Peu d'intérêt au sein de la population

La campagne électorale municipale bat son plein, mais l'intérêt de la population semble limité.

Tant à Montréal que dans différentes régions du Québec, les sondages démontrent que les indécis sont encore nombreux. Les taux de participation sont également rarement élevés lors des élections municipales.

Que faire pour changer cette tendance?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, et Marie-Eve Tremblay discuter de l'intérêt pour les élections municipales, lundi matin, à l'émission Radio textos.