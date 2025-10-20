 Aller au contenu
Politique municipale
Peu d'intérêt au sein de la population

Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 20 octobre 2025 11:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Trouvez-vous la campagne électorale municipale plate?
Radio textos / Cogeco Média

La campagne électorale municipale bat son plein, mais l'intérêt de la population semble limité. 

Tant à Montréal que dans différentes régions du Québec, les sondages démontrent que les indécis sont encore nombreux. Les taux de participation sont également rarement élevés lors des élections municipales.

Que faire pour changer cette tendance?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, et Marie-Eve Tremblay discuter de l'intérêt pour les élections municipales, lundi matin, à l'émission Radio textos

