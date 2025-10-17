Hugo Meunier a besoin d'amour. Il témoigne du moment où il en a reçu à Gatineau...

Il partage son point de vue avec Philippe Canin sur les élections municipales à Montréal et Québec, marquées à son avis par le manque de promesses «épicées»...

Il se plaint également de l'absence de candidats et de candidates cognant à sa porte à l'heure du souper, mettant en lumière des découvertes fascinantes en région par la suite.

Écoutez Ma vie en Hugorama, vendredi, le billet humoristique d'Hugo Meunier au micro du Québec maintenant.