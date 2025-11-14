Les humeurs de Fred

Frédéric Labelle a décidé de consacrer sa chronique du vendredi à un mammifère particulièrement intéressant: le Québécois d'Amérique!
Écoutez le chroniqueur présenter quelques faits comiques sur les gens de chez nous, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.
«J'ai quelques éléments typiquement québécois avec lesquels j'ai une relation amour-haine. Plus globalement, les Québécois dans le Sud. Je pourrais faire une thèse là-dessus. Aller ailleurs pour vivre l'expérience, mais se retrouver entre Québécois et être satisfait de la bouffe parce qu'on mange comme chez nous! Ça, c'est typiquement québécois, on a besoin de réconfort, c'est caractéristique.»