Frank Grenier, humoriste et auteur, présente son livre Comment faire rire tout le monde : Écrire son premier numéro d'humour pas à pas, publié chez Chaos Editions, destiné à un large public souhaitant découvrir les secrets de l’humour.

Il partage des conseils pratiques comme l’essai, la créativité, et l’authenticité, tout en évoquant son parcours à l’École nationale de l’humour, ses collaborations avec Mike Ward, Maxim Martin, et ses expériences aux soirées Juste pour rire.

Écoutez Frank Grenier, humoriste, animateur, auteur et formateur, discuter de son livre, vendredi, au Québec maintenant, avec Philippe Cantin.