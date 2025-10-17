Frank Grenier, humoriste et auteur, présente son livre Comment faire rire tout le monde : Écrire son premier numéro d'humour pas à pas, publié chez Chaos Editions, destiné à un large public souhaitant découvrir les secrets de l’humour.
Il partage des conseils pratiques comme l’essai, la créativité, et l’authenticité, tout en évoquant son parcours à l’École nationale de l’humour, ses collaborations avec Mike Ward, Maxim Martin, et ses expériences aux soirées Juste pour rire.
Écoutez Frank Grenier, humoriste, animateur, auteur et formateur, discuter de son livre, vendredi, au Québec maintenant, avec Philippe Cantin.
«C'est un livre aussi pour monsieur et madame tout-le-monde qui veut juste savoir les secrets de l'humour. On donne des exercices. Je défie les gens un peu dans le livr: essayez-le don, c'est le fun quand même. Pas obligé d'avoir de l'aspiration, de monter sur scène, mais je suggère de l'essayer quand même. Des petits exercices le fun. Puis en bout de ligne, on pourrait finir avec un numéro au bout de tout ça.»